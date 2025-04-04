Мнение «аналитика»: О пошлинах Трампа… Как отвечают «нерабы»?

Мужик сказал — мужик сделал. Дональд Трамп ещё в бытность кандидатом в президенты обещал использовать пошлины по максимуму. И в послании к нации повторил это обещание. Но всё равно по миру картина Репина «Не ждали». А также стон, гнев, боль, слёзы. И тишина…

Утешает одно. Хотя бы рынки отреагировали быстро и предсказуемо. Американские индексы упали на обещанные 3-5%. Нефть плюхнулась на 6% с плюсом. Евро вырос к доллару на 1,5%. Не катастрофа.

Интереснее всего была реакция европейцев. И.о. министра экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек грозно заявил, что введение Америкой торговых пошлин «сравнимо с началом “украинского кризиса”», а значит, «реакция [#ЕС] должна быть соразмерной — как по масштабу, так и по решительности». Все с тревогой напряглись: какие же «адские» санкции в отношении Вашингтона последуют незамедлительно, и не начнёт ли Евросоюз поставлять оружие мексиканским наркокартелям?

Но — нет. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен тут же заявила, что в #ЕС все «готовы к взаимодействию и к переговорам». А сверх того европейцы… запросили у #США размещение на своей территории системы запуска гиперзвуковых ракет большой дальности. Об этом заявил главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи, ссылаясь на соответствующие запросы из европейских столиц.

Вот так бунтуют против произвола настоящие «нерабы».

А вы как думали?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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