Различие алфавитов помешало билингвам быстро переключаться с языка на язык

Статья опубликована в журнале Bilingualism: Language and Cognition. У билингвов можно выделить целевой и нецелевой языки в зависимости от языковой ситуации, в которой они оказываются. Если человек, который знает русский и английский, находится в среде, где все с ним общаются на русском, то его английский подавляется. Русский в этой ситуации будет для него целевым языком, а английский — нецелевым.

Ученые решили исследовать, как происходит переключение между целевым и нецелевым языками при изменении языкового контекста, а также проверить гипотезу проактивного контроля у билингвов. Эта гипотеза предполагает, что с увеличением воздействия нецелевого языка у билингвов активизируется его лексика, чтобы можно было быстрее начать им пользоваться. Важно, что контроль осуществляется заранее, а не в ответ на уже полученную информацию. Это позволяет избежать задержек в обработке.

Для проверки гипотезы ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 50 взрослых русско-английских билингвов. Им предлагали прочитать на экране компьютера несколько предложений на разные темы и ответить на вопросы. Изначально целевым языком для участников был русский, но исследователи создали такие условия, чтобы постепенно среда становилась более англоязычной. Сначала с ними общались только на русском и все задания были на русском. На втором этапе, помимо русских, появлялись предложения на английском. На третьем — английские предложения убирали, зато приходил англоговорящий инструктор. На последнем этапе появлялись и английские предложения, а ведущий общался только на английском.

Во время выполнения заданий у участников отслеживали движения глаз, снимая такие показатели, как длительность фиксации взгляда на слове, количество возвратов к предыдущим словам (регрессии) и пропуски слов. Известно, что чем дольше фиксация, тем сложнее обработать слово, а регрессии свидетельствуют о необходимости еще раз посмотреть на слово, чтобы понять смысл.

Пример задания на экране компьютера / © Паршина О., пресс-служба НИУ ВШЭ

«Для проверки доступа к нецелевому языку мы использовали метод “невидимой границы”. Когда человек читал предложение на русском, перед целевыми словами на короткое время возникал перевод этого слова на английский», — рассказывают авторы исследования.

Например, в предложении «Тебе необходимо будет пройти определенное обучение для получения разрешения» русское слово «обучение» предварялось английским словом training.

Ученые предположили, что если доступ к английскому языку активировался, то время фиксации на русском слове после появления его перевода на английский должно было сократиться. Однако эта гипотеза не подтвердилась. Несмотря на постепенное добавление английских элементов в эксперименте, изменения в языковом контексте не повлияли на ранний доступ к лексике.

«Вероятно, разные алфавиты — кириллица и латиница — слишком резко различаются, поэтому мозг сразу “видит”, что это другой алфавит, и автоматически подавляет его. Кроме того, возможно, что погружение в нецелевой язык было недостаточно продолжительным, поэтому он не успел активироваться», — объясняют исследователи.

Таким образом, результаты исследования подтвердили ключевые предположения моделей Multilink и BIA+, что обработка лексики в билингвальной среде регулируется как нижними (bottom-up), так и верхними (top-down) факторами, но первые доминируют в условиях различных алфавитных систем.

Нижний уровень — это автоматическая обработка информации. Так, мозг сначала распознает буквы, потом слова, а затем уже их значения. В случае различных алфавитов (например, кириллица и латиница) мозг может сталкиваться с трудностями в распознавании букв другого алфавита. Эти различия сильно влияют на то, как быстро и эффективно человек может переключаться между языками.

Верхний уровень — это осознанная обработка информации, которая зависит от контекста и опыта. Например, если человек знает, что он находится в билингвальной среде, это может активировать в мозге «ожидание» встречи со словом на втором языке. Однако этот процесс требует больше времени и ресурсов.

Исследователи планируют проводить эксперименты с более глубоким погружением в нецелевой язык. «Полагаем, что с определенного момента мы зафиксируем увеличение скорости переключения с языка на язык», — предполагают авторы.

Полученные результаты этого и будущих исследований могут быть полезны для формирования стратегий обучения иностранному языку, особенно навыков чтения, с учетом когнитивной нагрузки, связанной с подавлением родного языка, различий в алфавитах и продолжительности погружения в языковую среду.