Мнение «аналитика»: О Трампе против пингвинов… Кого он реально оставил в дураках?

Ну, что, все поржали с пошлин Трампа против пингвинов?

Не, я правда не знал, что вы этого прикола ещё не просекли.

Как растрезвонили на весь мир либеральные журналисты, американский президент Дональд Трамп обложил матом 10%-й таможенной пошлиной товары с необитаемых островов Херд и Макдональд. Они не упустили возможность подчеркнуть, что на этих мелких землях живут лишь огромные популяции пингвинов, ластоногих и морских птиц.

Ну, типа, идиот же? Рыжий клоун? Куда ему в экономику?

Штука в том, что сами эти территории, где периодически появляются только учёные, входит… в состав Австралии. А против неё таможенный тариф #США также составил 10%.

То есть, специально для глупцов. Эти острова попали в «список» Трампа, чтобы Австралия не смогла обойти новые пошлины, регистрируя свои компании на внешних территориях. Уже одно это говорит о том, насколько тщательно готовила новая вашингтонская администрация свою торговую войну. И что она хорошо обдумала не только все последствия, ходы и контрходы, но и стратегию на 10 шагов вперёд.

Что, уже не так смешно?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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