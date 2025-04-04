Дональд Трамп сообщил, что Нетаниягу может на следующей неделе посетить США

Президент США Дональд Трамп сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу на следующей неделе может приехать в США. Трамп также подтвердил, что он недавно разговаривал с Нетаниягу. Об этом написало агентство Reuters.

Канцелярия израильского премьер-министра, который в данный момент находится с официальным визитом в Венгрии, эту информацию не комментирует.

Отметим, что Биньямин Нетаниягу был первым иностранным лидером, приглашенным в Белый дом во время второго президентского срока Дональда Трампа.