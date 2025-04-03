Млекопитающие спустились с деревьев еще при динозаврах

Ученые из Бристольского университета выяснили, что суставы у предков сумчатых и плацентарных млекопитающих были приспособлены не к лазанию по деревьям, а к передвижению по земле. Эти изменения произошли приблизительно 72 миллиона лет назад — еще при жизни динозавров. Результаты исследования опубликованы в журнале Paleontology.

Вместо цельных скелетов исследователи изучили более 300 отдельных костных фрагментов, собранных в музеях Нью-Йорка, Калгари и Калифорнии. Все они происходят с территории Северной Америки — единственного региона, где кости млекопитающих хорошо сохранились со времен мелового периода. Некоторые образцы не подошли для анализа из-за особенностей строения.

По мнению авторов статьи, млекопитающие начали осваивать землю благодаря изменениям растительности. К концу мелового периода стало больше цветковых растений, что сделало экосистемы разнообразнее и открыло новые ниши.

Таким образом, эволюция млекопитающих началась еще до падения астероида, а катастрофа лишь ускорила этот процесс. Ученые также считают, что именно среда обитания сыграла решающую роль в развитии видов, а не соседство с динозаврами. Животные, начавшие адаптацию к наземной жизни, пережили катастрофу легче, чем те, кто остался на деревьях.

Хотя исследование завершилось, его итоги поднимают новые вопросы. Например, как доисторические млекопитающие реагировали на изменения климата и среды за миллионы лет до глобальной катастрофы.