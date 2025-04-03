Рупор кремлевской пропаганды: Джихади Джулиан слился

Большой поклонник исламских террористов и украинских нацистов Джихади Джулиан (он же Репке) решил слиться с "публикации личных мнений", после того, как в последние месяцы оно стало совсем уж зрадофильским.

Впрочем, помойные статьи из "Бильд" угрожает продолжать публиковать.

—

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках