Рупор кремлевской пропаганды: Джихади Джулиан слился
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Большой поклонник исламских террористов и украинских нацистов Джихади Джулиан (он же Репке) решил слиться с "публикации личных мнений", после того, как в последние месяцы оно стало совсем уж зрадофильским.
Впрочем, помойные статьи из "Бильд" угрожает продолжать публиковать.
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Источник: Colonel Cassad
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