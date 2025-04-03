МИД РФ снова сделал заявление по Газе – прекращение огня и освобождение всех “удерживаемых”

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг, 3 апреля, снова выступила с заявлением по сектору Газы.

“Мы настаиваем на незамедлительном прекращении огня в Газе и освобождении всех удерживаемых лиц”, – сказала она.

По словам Захаровой, цитируемым агентством “Интерфакс”, российская сторона “поддерживает постоянный диалог с палестинской национальной администрацией, различными палестинскими политическими движениями, Израилем, вовлеченными региональными игроками”.

Захарова отметила, что РФ “убеждает стороны достичь устойчивого политического решения этого самого застарелого мирового конфликта”.

“И, конечно, мы оказываем действенное энергичное содействие в деле достижения межпалестинского единства на политической платформе Организации освобождения Палестины. Исходим из того, что реализация права палестинского народа на создание независимого и суверенного государства станет прочной гарантией безопасности всего Ближнего Востока”, – сказала Захарова.

Напомним, что власти РФ не признают ни ХАМАС, ни “Исламский джихад” террористическими организациями, несмотря на то, что в результате действий этих группировок среди прочих многократно страдали граждане России.