Мнение: Дневник разочаровавшегося коммуниста, или как Ленин сломал экономику России

1. Сергей Цветков приводит фрагменты из дневника красного профессора Иосифа Израиловича Литвинова за 1922 год. Время было тяжелейшее – гражданская война только что отгремела, в стране царила ленинская разруха. Россия не только потеряла огромные территории, но и понесла жуткие людские потери — примерно 13 млн человек погибли в Гражданскую, ещё около 10 млн стали жертвами голода в Поволжье.

Коммунисты обещали до революции, что когда хорошие люди уничтожат помещиков, капиталистов и прочих плохих людей, жизнь станет лучше и сытнее. Уже в 1918, тем более в 1922, каждому стало ясно, что свои обещания коммунистам исполнить не удалось. Чтобы хоть как-то запустить удушенную военным коммунизмом экономику, Ленин вынужден был частично легализовать капитализм в форме НЭПа, легализовать частный бизнес. Такой явный отход от идеологии многие сочли поражением.

Итак, цитирую из дневников Иосифа Израиловича, деятельного революционера и участника Гражданской войны (ссылка):



1922 год. 15 января… <…>

В последнее время самая популярная тема среди коммунистов – самоубийства. Стреляются, отравляются коммунисты на каждом шагу. Общественная деятельность – только средство забыться, заглушить свой внутренний голос. И вот теперь приходят к самым печальным заключениям. Личная жизнь разбита. Одиночество. Семьи нет. Нервы расшатаны. Здоровье подорвано. Материальное положение не обеспечено. И тогда многие из коммунистов, видя, как они остались в дураках, разочарованные, лишают себя жизни… Тает правоверная коммунистическая рать, всякий скрывает свои истинные намерения фиговым листом фраз. А на самом деле каждый хочет устроиться…

18 января.

Читал первую лекцию после каникул в ВЧК. На мои вопрос: кто выиграл в революции, получались самые разнообразные ответы. Общий вывод – никто. И это в школе ответственных работников ЧК!.. <…>

26 января.

Голодная толпа благословляет спекулянтов. “Не будь их, мы бы совсем погибли”, – это слышно на каждом шагу. Так мы, коммунисты, четыре года кричавшие о паразитах, дармоедах, купцах, спекулянтах и капиталистах, своими действиями доказали, что капиталисты, даже спекулянты не дармоеды, что без них почти невозможно. Мы до глупости упрощали теорию классовой борьбы. Объявляли еретиками чуть ли не тех, кто отрицал классовый характер математики. <…>

6 февраля.

На душе паскудно. Думаю об иллюзиях, которые люди создают себе. Всё в будущем, в будущем, а будущего-то и нет, ибо оно копия настоящего! Помню, в восемнадцатом году беседовал с товарищем о большевизме. Я ему сказал, что нельзя сразу перейти к социализму. Он мне ответил, что я прав, но тогда надо ждать тысячелетия и жить не из-за чего. Словом, надо себя “надуть”! – И все мы себя “надуваем”! Сознательно надуваем! Рисуем себе будущее как весёлый праздник, заранее зная, что всё это чушь и ерунда.

7 февраля.

Марксизм превратился в религию. А стадо баранов глазеют и покорно слушают. Конец близок. После русской революции марксизму как миросозерцанию класса наступил конец. Такие опыты даром не проходят. Нельзя безнаказанно превратить мир в казарму… <…>

1 апреля.

Самое законное человеческое чувство — эгоизм. Лишь то прочно, что построено на этом чувстве. Всё остальное, построенное на альтруизме, гуманизме и противоречащее эгоизму — фантазия, утопия. Большевики были постольку сильны, победоносны, поскольку они опирались на эгоистические стремления трудящихся. Они завоевали массы лозунгом прекращения войны с немцами; за ними пошло подавляющее большинство крестьян, так как они освободили деревню от помещика и урядника. Рабочие пошли за ними, так как они им дали возможность выйти в люди.

Когда же большевики забыли эту истину и стали требовать от масс самопожертвования, они провалились. От крестьян они требовали отдачи всех продуктов земли, и крестьяне устраивали восстания и сокращали площади посева. От рабочих они требовали труда, всех, однако, одинаково вознаграждая за труд — и ленивых, и прилежных. И рабочие совсем перестали работать и занимались расхищением добра на заводах, фабриках и складах. Борьба с законными человеческими чувствами во имя высших идеалов всегда приводит только к ханжеству, разврату, лжи.

После революции Иосиф Литвинов некоторое время преподавал, потом работал в экономическом отделе посольства Советского Союза в Лондоне. В 1933 году ему приказали вернуться обратно в СССР, и опытный большевик решил стать невозвращенцем, чтобы сохранить себе жизнь. В Лондоне Литвинов работал учителем и редактором местной еврейской газеты, сменил русифицированную фамилию обратно на Литвин, вернулся в иудаизм и стал раввином. Цитирую (ссылка):

…Позже «ребе Литвина» вспоминали как человека, который не знал компромиссов, если речь шла об убеждениях и вере, и всё самое праведное, доброе и благородное воплощалось для него в народе и земле Израиля. Ведь еще в юности он писал: «Вторая моя родина, то есть первая и настоящая, — Палестина». С 1946 г. и до конца жизни «доктор» Литвин редактировал ежеквартальное обозрение «The Gates of Zion» («Врата Сиона») — орган Сионистской федерации Великобритании и Ирландии, секретарем которого являлся в течение почти двух десятков лет, а с 1952 г. выпускал еще и толстые справочные ежегодники «The Zionist Year Book». Автор книги о еврейских религиозных законах и этике, видный общественный деятель, печатавшийся в престижной «The Times» и получивший в 1959 г. британское гражданство, бывший «красный профессор» скончался в возрасте семидесяти лет 25 ноября 1966 г. в Лондоне и похоронен в Иерусалиме…

2. Некоторые полагают, что воцарение большевиков в 1917-1922 годах, – когда большевики сначала силой захватили власть в 1917, потом разогнали Учредительное собрание в начале 1918, разобрались со своими союзниками-социалистами в середине 1918, и, наконец, уничтожили остальных своих противников в Гражданской войне, – стало одним из худших возможных сценариев развития для России, по сравнению с теми альтернативами, которые были на начало 1917 года.

Если бы нам удалось сохранить монархию, Россия вышла бы победительницей из Первой мировой, получила бы причитающиеся за это политические и экономические призы. Продолжила бы начатую царями индустриализацию и электрификацию, провела бы дальнейшие социальные реформы на основе конституционного, парламентского строя с сильной центральной властью, который установился после 1905 года.

Но даже и либералы с умеренными социалистами, которые пришли к власти в феврале 1917 года, и социалисты-эсеры, занявшие наибольшую часть мест в Учредительном собрании в начале 1918 года, несмотря на немалую политическую наивность и утопизм их идей, были всё ещё не так деструктивны, чем большевики. Прочие социалисты (за исключением левых эсеров, союзников большевиков) были готовы договариваться друг с другом — они не ставили себе целью полный слом и разрушение существующей государственной и экономической системы, как это делал Ленин, а также не выступали за поражение России в мировой войне.

Историк Александр Дюков пишет (ссылка):



…революция и гражданская война стали главной экономической катастрофой для России в ХХ веке (перестройка и распад СССР занимают почётное второе место). При этом Первую мировую войну экономика России выдержала достойно, за три военных года потеря только 7,5% национального дохода); обвал (сразу минус 32%) случился в 1918 г., после прихода к власти большевиков.

Почему?

Вот тут-то нам и нужно припасть к трудам Основоположника – ленинской брошюре «Государство и революция». Ленин написал эту работу в августе – сентябре 1917 г., перед нами максимально прямое высказывание о том, что планируется сделать при захвате власти.

Главные тезисы следующие:

А. Просто захвата власти недостаточно.

Б. Необходимо уничтожение буржуазного государства, армии и полиции.

В. Вместо буржуазного государства создается “государство в некотором роде”, в котором главным субъектом является поголовно вооруженный пролетариат.

Г. В будущем диктатура пролетариата приведет к полному отмиранию государства (потому что классы исчезнут и подавлять станет некого) и наступит коммунизм.

Как пишет Ленин:

“…на известной ступени развития демократии она, во-первых, сплачивает революционный против капитализма класс — пролетариат и даёт ему возможность разбить, сломать вдребезги, стереть с лица земли буржуазную, хотя бы и республикански-буржуазную, государственную машину, постоянную армию, полицию, чиновничество, заменить их более демократической, но всё ещё государственной машиной в виде вооружённых рабочих масс, переходящих к поголовному участию народа в милиции…

Вполне возможно немедленно, с сегодня на завтра, перейти к тому, чтобы, свергнув капиталистов и чиновников, заменить их — в деле контроля за производством и распределением, в деле учёта труда и продуктов — вооружёнными рабочими, поголовно вооружённым народом…

Учёт и контроль — вот главное, что требуется для «налажения», для правильного функционирования первой фазы коммунистического общества. Все граждане превращаются здесь в служащих по найму у государства, каковым являются вооружённые рабочие. Все граждане становятся служащими и рабочими одного всенародного, государственного «синдиката». Всё дело в том, чтобы они работали поровну, правильно соблюдая меру работы, и получали поровну. Учёт этого, контроль за этим упрощён капитализмом до чрезвычайности, до необыкновенно простых, всякому грамотному человеку доступных операций наблюдения и записи, знания четырёх действий арифметики и выдачи соответственных расписок.

Когда большинство народа начнёт производить самостоятельно и повсеместно такой учёт, такой контроль за капиталистами (превращёнными теперь в служащих) и за господами интеллигентиками, сохранившими капиталистические замашки, тогда этот контроль станет действительно универсальным, всеобщим, всенародным, тогда от него нельзя будет никак уклониться, «некуда будет деться».”

Слова не расходились с делом и первое, чем занялся Ленин по приходу к власти – задачей разбить, сломать вдребезги, стереть с лица земли буржуазную государственную машину. Именно это и привело к дезинтеграции и коллапсу экономики.

Чтобы представить себе, за что выступал Ленин в конце 1917 года и какую программу он попытался осуществить на практике, Александр Дюков предлагает осуществить следующий мысленный эксперимент (ссылка):

Вот представим, что в России приходят к власти люди, которые объявляют:

– все суды, прокуратура и адвокатура закрываются;

– все законы, противоречащие нашим декретам и программе нашей партии отменяются (какие конкретно противоречат – не прописывается, всё на ваше усмотрение);

– все гражданские и мелкоуголовные теперь теперь решаются судом в составе трех человек, назначаемым местным органами из состава наших сторонников;

– дела тех, кто против нас, будут решаться судом в составе семи человек, назначаемым местным органами из состава наших сторонников.

Как вы думаете, как скоро в стране воцарится полный беспредел и начнется резкий рост преступности?

Февральская революция ослабила страну, часть населения считала новую власть не вполне законной. В России началось брожение, в армии – разложение, подогреваемое левыми пропагандистами. Но всё же Временное правительство и Учредительное собрание формально сохраняли преемственность предыдущей царской власти. Эту преемственность большевики вынуждены были уничтожить, так как если бы они не начали Гражданскую войну, им бы не удалось получить над Россией контроль.