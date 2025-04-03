Рупор кремлевской пропаганды: “Коалиция желающих”
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Россию о том, что "коалиция желающих" желает разговаривать с Россией, конечно же не спросили.
И вот так у них все.
Потом удивляются, почему США и РФ ведут переговоры об Украине без Украины и ЕС. Истерики и угрозы из Брюсселя, а также "коалиции желающих" проистекают из желания ЕС попасть за стол переговоров о будщем Украины, но США и РФ пока что не видят причин пускать Европу за стол.
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Источник: Colonel Cassad
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