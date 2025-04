Никарагуа отозвала из МУС свою просьбу о присоединении к иску против Израиля

В четверг, 3 апреля, правительство Никарагуа уведомило Международный суд в Гааге о том, что отзывает свою просьбу о присоединении к иску ЮАР против Израиля. Об этом сообщается в пресс-релизе МУС.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар приветствовал это решение и призвал “другие сбившиеся с пути страны” последовать примеру Никарагуа.

PRESS RELEASE: on 1 April 2025, Nicaragua informed the #ICJ that it had decided to withdraw the its Application for permission to intervene submitted in the case #SouthAfrica v. #Israel. https://t.co/c1sGSUgvE4 pic.twitter.com/xj5Xv8kXln

— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) April 3, 2025

21 ноября 2024 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест главы правительства Израиля Биньямина Нетаниягу и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта “за преступления против человечности и военные преступления, совершенные как минимум с 8 октября 2023 года по как минимум 20 мая 2024 года”.

Конкретно, МУС вменяет в вину Нетаниягу и Галанту “использование голода как метода ведения войны” (военное преступление) и “убийства, преследования и другие бесчеловечные действия” (преступления против человечности). Кроме того, суд в Гааге счел, что Нетаниягу и Галант “несут уголовную ответственность как гражданские начальники за преднамеренные атаки на гражданское население” (еще одно военное преступление). Как отмечалось в документе, “палата предварительного производства МУС единогласно вынесла два решения, отклоняющие возражения со стороны Израиля, поданные в соответствии с Римским статутом”.

В отклоненных судом в Гааге апелляциях со стороны Израиля, заявлялось, что у МУС нет полномочий в отношении рассматриваемого дела и он не имеет права вмешиваться в палестино-израильский конфликт, кроме того отмечались процедурные нарушения со стороны прокурора Карима Хана, который не позволил Израилю самостоятельно расследовать обвинения, выдвигаемые в адрес руководства страны. Израиль утверждал, что у него сильная судебная система, и он способен расследовать любое обоснованное и серьезное обвинение. Германия и США поддерживают эту точку зрения.

10 сентября 2024 года прокурор Международного уголовного суда, британский юрист Карим Хан вновь запросил ордера на арест премьер-министра Биньямина Нетаниягу, министра обороны Йоава Галанта и лидеров ХАМАСа Яхьи Синуара и Мухаммада Дэйфа. Канцелярия главы правительства Израиля распространила в тот же день следующее заявление: “Сравнение, сделанное прокурором в Гааге между премьер-министром и министром обороны Израиля, который борется с убийственным терроризмом ХАМАСа по законам войны, и военным преступником Синуаром, который хладнокровно казнит израильских заложников, является антисемитизмом и моральным позором наивысшего порядка. К сожалению, мы видели изначально, что процессы в Гааге политически ангажированы и не опираются на какую-либо профессиональную правовую основу”.

Яхья Синуар был ликвидирован на юге сектора Газы 16 октября 2024 года, Мухаммад Дэйф – 13 июля 2024 года.