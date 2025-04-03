Мнение: Подсолнечная держава Россия, рекордный экспорт зерна и карго-культ пластиковых пакетов

1. Россия в 2024 году стала крупнейшим в мире экспортёром подсолнечного масла и может повторить это достижение в 2025 году. Во-первых, у других крупных экспортёров дела идут неважно, а во-вторых, Россия в 21 веке сумела нарастить производство подсолнечного масла в разы. Более конкретно, как пишет Genby, в 8 раз за 25 лет — с 0,9 млн тонн до 8 млн тонн (ссылка). Большое достижение: у коммунистов, несмотря на острейшую нужду в валюте, выращивать и производить подсолнечное масло в нужных объёмах не получалось.

Также Genby указывает, что за последние годы мы на треть снизили завоз в страну пальмового масла, столь нелюбимого многими адептами СССР (ссылка).

Напомню, что СССР пальмовое масло тоже импортировал: в 1989 году мы завезли из-за рубежа 273 тысячи тонн «пальмы», что примерно втрое меньше, чем завозит современная Россия. СССР хотел бы увеличить закупки, так как пальмовое масло очень удобно для использования в кондитерской промышленности, но тогда цены на него были для бедной советской экономики довольно высоки.

Как мы ранее с вами обсуждали, советский человек потреблял в 2,5 раза больше сливочного масла, чем современный россиянин (ссылка). И было это не очень-то хорошо, так как растительное масло полезнее для здоровья и удобнее в готовке, чем животное.

2. Ещё о достижениях капитализма. Современная Россия зерно продаёт, в отличие от СССР, который зерно вынужден был под угрозой голода закупать зерно у империалистов. Более того, капиталистическая Россия продаёт много зерна (ссылка). В 2024 году мы продали за рубеж 71-72 млн тонн, на несколько тонн больше, чем в 2023, когда был установлен предыдущий рекорд.



В некоторых источниках пишут, что Россия на первом месте по экспорту зерна в мире, в других — что на втором. Полагаю, путаница связана с тем, кто-то пишет отдельно о пшенице, кто-то о зерне в целом, также от года к году ситуация меняется. В любом случае, мы где-то на самом верху, а по некоторым позициям, таким как пшеница, ячмень или гречиха, мы первые безусловно.

3. В комментариях указывают, что советский культ пластиковых пакетов был в действительности карго-культом. «Американские» пластиковые пакеты производились по большей части в самом СССР либо в странах соцблока (ссылка):







ctotam: На фото не американский пакет. Это изделие советских цеховиков. Майка с изображением дуэта «Баккара» тоже их производство. У меня был такой пакет именно с «Баккара». Толстые целлофановые стенки со вставленным между ними принтом низкого качества, пластмассовые ручки.



Американскими были тонкие фирменные упаковочные пакеты от различных производителей джинсов. «Леви Страус» и «Монтана» считались самыми крутыми. Покупались у цыган на рынке, кажется за 3 рубля 50 копеек.



blog_10101: Тоже обратил внимание. Это сумка местного (отечественного) производства. «Американский», а скорее польский пакет выглядел как-то так:







landworx: …И стоил он пять рублей. Ну, в Ленинграде.



blog_10101: В Новосибирске – так же (5-6 рублей).