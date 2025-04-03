Рупор кремлевской пропаганды: “Злой город”.

Посмотрел отечественный исторический боевик "Злой город" про оборону Козельска во время нашествия Батыя на Русь.

Сюжет так-то ровный как шпала, тем более что там особо ничего и не придумаешь – был город, героически оборонялся, был взят и сожжен, почти все погибли, но не сдались, монголы за это дорого заплатили.

Испортить такой сюжет было трудно, и если не считать ряда сомнительных побочных линий его и не испортили.

Разумеется, у заклепочников и медиевистов возникнут вопросы к одежде, доспехам, монгольской тактике и т.п., но если не рассматривать фильм как пособие по истории Руси 13 века, то вполне смотрибельно, чем-то похоже на идентичные китайские фильмы про средневековье. Можно легко схожий фильм снять и про оборону Торжка. Почему бы и нет. Хотя по этом периоду было бы интересно увидеть масштабный и дорогой эпик про Куликовскую битву.

Второй раз пересматривать вряд ли буду, но какого-то отторжения кино не вызвало. Ну разве что Гуськов, на которого после "4 дня в мае" смотреть тошно.

В любом случае лучше "Челюскин. Первые", который смотрел не так давно.

—

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках