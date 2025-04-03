Учёные доказали, что люди, живущие в крайней нищете, не так счастливы, как обеспеченные соотечественники

Социологи и психологи из Высшей школы экономики провели масштабное исследование и установили, что россияне, живущие за чертой бедности, менее счастливы, чем остальные соотечественники. Оказалось, что такие люди как правило реже развлекаются, не балуют себя импульсивными тратами и в целом тратят меньше времени и денег на себя.

Как считают эксперты, полученная информация хотя и нуждается в подтверждении, но может быть ценной при выборе социальных и экономических приоритетов.

«Согласно результатам опросов, люди, пребывающие за чертой бедности, нечасто посещают рестораны, выделяют мало времени и денег на уход за собой. Они слишком редко пользуются услугами спа-салонов, предпочитают не ездить в отпуск за границу и зачастую страдают трудоголизмом», – заявили в ВШЭ.

Учёным ещё предстоит выяснить причины, по которым уровень доходов показывает обратную корреляцию с любовью к себе и вниманием к своим потребностям, но уже сейчас понятно, что именно образ жизни, выбранный малоимущими россиянами, влияет на их уровень счастья. Авторы исследования рекомендуют людям, оказавшимся за чертой бедности, начать зарабатывать хотя бы 150-200 тысяч рублей в месяц, чтобы повысить удовлетворённость собой и жизнью.

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