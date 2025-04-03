Всего один час со смартфоном в постели увеличивает риск бессонницы на 59%

Специалисты из Норвежского института общественного здравоохранения подвели промежуточные итоги исследования, посвященного влиянию цифровых устройств на сон людей. Выводы неутешительны – из-за избытка экранного времени у молодежи формируется устойчивая пагубная привычка, которая лишает их нормального сна. Так, всего один час после выключения света в постели с телефоном в руках или перед включенным монитором повышает риск развития бессонницы сразу на 59 %.

У этой проблемы два очевидных вредных последствия. Во-первых, час с гаджетом после того, как пора отойти ко сну, снижает продолжительность этого сна на тот самый час. Во-вторых, из-за симптомов бессонницы возникает риск потерять еще порядка 24 минут, что в сумме приводит к серьезному недосыпу.

Сложность в том, что в исследовании не было учтено множество факторов, оно состояло только из опросов студентов и анализа статистики ответов. Так что выводы не окончательные. С другой стороны, они совпадают с результатами многих других исследований, которые указывают – увлечение гаджетами вместо сна несет только негативные последствия.

Хорошая новость в том, что с этим легко бороться. Нужно всего лишь выключать все устройства с экранами после того, как ложишься спать. Не пытаться посмотреть занятное видео перед сном или почитать накопившиеся новости, а запретить себе брать в руки телефон. Контент не важен, любое взаимодействие с гаджетом в данном случае вредит циркадному ритму. Поэтому время сна – только для сна.Источник — Norwegian Institute of Public Health