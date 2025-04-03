 

Всего один час со смартфоном в постели увеличивает риск бессонницы на 59%

03.04.2025, 16:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Специалисты из Норвежского института общественного здравоохранения подвели промежуточные итоги исследования, посвященного влиянию цифровых устройств на сон людей. Выводы неутешительны – из-за избытка экранного времени у молодежи формируется устойчивая пагубная привычка, которая лишает их нормального сна. Так, всего один час после выключения света в постели с телефоном в руках или перед включенным монитором повышает риск развития бессонницы сразу на 59 %.

У этой проблемы два очевидных вредных последствия. Во-первых, час с гаджетом после того, как пора отойти ко сну, снижает продолжительность этого сна на тот самый час. Во-вторых, из-за симптомов бессонницы возникает риск потерять еще порядка 24 минут, что в сумме приводит к серьезному недосыпу.

Сложность в том, что в исследовании не было учтено множество факторов, оно состояло только из опросов студентов и анализа статистики ответов. Так что выводы не окончательные. С другой стороны, они совпадают с результатами многих других исследований, которые указывают – увлечение гаджетами вместо сна несет только негативные последствия.

Хорошая новость в том, что с этим легко бороться. Нужно всего лишь выключать все устройства с экранами после того, как ложишься спать. Не пытаться посмотреть занятное видео перед сном или почитать накопившиеся новости, а запретить себе брать в руки телефон. Контент не важен, любое взаимодействие с гаджетом в данном случае вредит циркадному ритму. Поэтому время сна – только для сна.Источник &#8212 Norwegian Institute of Public Health


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.04 / Инженеры нашли способ превратить лунную пыль в солнечные батареи

03.04 / Учёные доказали, что люди, живущие в крайней нищете, не так счастливы, как обеспеченные соотечественники

03.04 / Галактики начали умирать раньше, чем думали ученые

03.04 / Мнение «аналитика»: О варварах и дикарях… Травить дустом?

03.04 / Скрученные в пружину стержни из метаматериала сохранили рекордный объем энергии

03.04 / Голосовой помощник «Алиса» впервые выступила в качестве свидетеля в суде

03.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Киберпротивники США

03.04 / Создан умный щит от хакеров для энергосистем

03.04 / РАЕН признала математику лженаукой

03.04 / Российские физики выявили временные связи в излучении молний

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика