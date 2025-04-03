 

Мнение «аналитика»: О варварах и дикарях… Травить дустом?

03.04.2025, 15:55, Разное
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И ни церковь, ни кабак — ничего не свято!
Нет, ребята, всё не так, всё не так, ребята

Да, это происходит не когда-нибудь, а в «просвещённом» XXI веке с его Женевскими конвенциями и трепетным отношением к историческим и культурным ценностям.

Пишут, что примерно триста украинских военных из 129-й бригады теробороны заняли «оборону» в Свято-Николаевском Белогорском монастыре в приграничном селе Горналь Курской области РФ. Православная обитель с двухметровыми стенами и развитой системой подземных ходов, чья история отсчитывается с 1672 года, превращена в укреплённый пункт.

По информации местных жителей и духовенства, незалежные варвары полностью оккупировали монастырский комплекс, разрушив часть построек и разграбив церковные ценности. Монахи были вынуждены покинуть обитель. Сейчас украинские военные используют подземные коммуникации, включая возможный ход в Сумскую область, для снабжения и манёвра.

Сильно это всё напоминает образ действий фашистских оккупантов восемь десятилетий тому назад. Которые тоже позиционировали себя «европейской нацией», но охотно превращали музеи и храмы в огневые точки или конюшни. Впрочем, чему удивляться? Русские, что для тех, что для нынешних — «унтерменши», недочеловеки.

И ведь бригада ТрО, не какие-то идейные «бандеровцы». Но скроены по тем же лекалам. Что ж, нацизм — он везде одинаков и везде себя проявит одинаково. Насколько глубоко пустил он корни в украинском социуме, этот пример показывает весьма наглядно.

Чем вытравить-то эту заразу теперь?

Каким дустом?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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