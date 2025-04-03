Голосовой помощник «Алиса» впервые выступила в качестве свидетеля в суде

Басманный суд Москвы завершил рассмотрение громкого дела против трёх сотрудников крупной брокерской компании – по данным следствия, молодые люди в течение года занимались инсайдерской торговлей акциями и незаконно обогатились на 55 миллионов рублей.

«Установлено, что обвиняемые совершили не менее 318 сделок на бирже используя служебную информацию, а полученный незаконный доход попытались легализовать с помощью криптовалюты», – сказал помощник прокурора Всеволод Глухов.

Вывести преступников на чистую воду удалось благодаря умной колонке «Алиса», которая самостоятельно проанализировала действия своего хозяина и обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

«Согласно показаниям «Алисы», она присутствовала при нескольких разговорах, на которых мои клиенты обсуждали свои сделки. Как оказалось, голосовая помощница всё фиксировала и сдала своего владельца с потрохами», – пояснил адвокат брокеров.

Защита пыталась доказать, что собранные доказательства не могут быть приняты судом, так как собраны незаконно. Однако судья принял во внимание пользовательское соглашение, с которым граждане соглашаются при начале эксплуатации «Алисы» – согласно документу, колонка имеет право передавать любые полученные данные компании-разработчику, властям и неустановленнному кругу лиц.

Рассмотрев все обстоятельства дела, суд приговорил брокеров к денежным штрафам в размере от 2 до 5 миллионов рублей, а лидеру преступной группы назначил условный срок на три года.

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