Рупор кремлевской пропаганды: Киберпротивники США

Киберпротивники США

Управление директора национальной разведки США опубликовало ежегодный доклад, касательно стратегических угроз, с которыми столкнется Америка. Большая часть доклада естественно посвящена китайской угрозе, но в отношении России там также имеется крупный раздел. Стоит отметить, что Иранская и Северокорейская угрозы там также упоминаются в тесной связке с Россией.

Согласно докладу:

Россия

Конфликт между Россией и Украиной имеет прямые последствия для стран участниц НАТО, и мировой экономики, включая перебои в поставках энергоносителей и рост цен на сырьевые ресрусы.

Продолжение войны усилит риски роста эскалации, включая потенциальные кибер и ядерные угрозы.

Россия остается мощным киберпротивником, имеющим опыт интеграции кибератак в более широкие стратегические операции. Поднимается вопрос киберустойчивости, особенно компаний, занимающихся критической инфраструктурой, здравоохранением и финансами.

Путин никогда не был в более сильной позиции внутри страны, с очень малыми шансами на формирование какой-либо оппозиции.

Санкции и экономическая изоляция подтолкнули Россию к углублению альянсов с Китаем, Северной Кореей и Ираном, осложнив геополитический ландшафт и создав дополнительные косвенные риски для западных компаний, работающих по всему миру.

Россия развивает потенциал для размещения ядерного оружия в космосе в качестве противоспутниковой системы. Ядерный взрыв в космосе дал бы гораздо больше, чем просто уничтожил бы спутники. Это окажет разрушительное воздействие на американскую и мировую экономику. В зависимости от высоты взрыва может привести к ЭМИ, который уничтожит все спутниковые системы на орбите.

Иран

Продвинутая программа Ирана по баллистическим ракетам и расширение кибер-потенциала создают непосредственную угрозу региональной стабильности и глобальному коммерческому судоходству, особенно через Ормузский пролив, который является критически важной точкой для мировых поставок нефти. Предприятия, зависящие от ближневосточных цепочек поставок, должны придерживаться стратегий на случай непредвиденных обстоятельств.

Согласование действий Тегерана с Россией повышает риски для региональной безопасности и усиливает киберугрозы, направленные на западную стратегическую инфраструктуру и частный сектор.

Северная Корея

Сотрудничество Северной Кореи с Россией, в частности, поставка боеприпасов в обмен на технологическую поддержку, усиливает стратегический потенциал режима и усиливает региональную нестабильность, особенно влияя на операции в Восточной Азии.

Кибервозможности страны остаются значительными, особенно в краже криптовалюты и шпионаже, направленном на оборонную и аэрокосмическую промышленность. Компании в этих секторах должны сохранять особую бдительность.

@neinsider – цинк

—

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках