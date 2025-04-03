 

РАЕН признала математику лженаукой

03.04.2025, 13:33, Разное
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Комиссия Российской академии естественных наук по борьбе со лженаукой удовлетворила запрос общественного движения «Русская соборность» о признании математики «несостоятельным и не представляющим общественной значимости учением».

Общественники считают, что в российских школах и высших учебных заведениях надо ограничить преподавание математических наук, а преподавателей следует направить на курсы переподготовки.

– Математика – это колдовское учение, изобретённое средневековыми алхимиками для создания мифического философского камня. Если сама цель греховна, то что можно сказать об инструментах для её достижения? – комментирует решение академик РАЕН Михаил Цибулькин.

В РАЕН предлагают вместо математики изучать в школах историю, причём «подлинную». Вдобавок эксперты академии считают, что это позволит повысить ВВП как минимум на 30 процентов.

– Отказ от математики позволит повысить эффективность производства товаров и услуг и послужит надёжной основой для пятой индустриальной революции, – постановили учёные.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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