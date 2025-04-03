 

Фанатская «зомби-Тесла» привлекла небывалое внимание публики

03.04.2025, 11:55, Разное
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Видеоблогер Давид Андреев, более известный под ником «Cyber Hooligan», построил необычный электромобиль CyberRoadster, который в Интернете окрестили «зомби-Теслой». Давид, как фэнтезийный некромант, взял от разных моделей этого бренда приглянувшиеся ему части корпуса и другого оборудования. После чего соединил их в новом творении, которое уже несколько недель разъезжает по Лос-Анджелесу и производит впечатление на горожан.

Задумка была в том, чтобы скопировать характерный и узнаваемый угловатый дизайн Cybertruck, но при этом облагородить его за счет добавления более изящных компонентов от других моделей Tesla. Различные элементы корпуса спроектированы и изготовлены самим блогером, чтобы обеспечить необычные визуальные переходы между деталями, которые он снял с разбитых электромобилей.

На постройку «зомби-Теслы» ушло три года, причем особое внимание автор уделил покраске. Так, ему пришлось полностью перекрашивать машину после того, как эксперимент с цветом «розовой жевательной резинки» был признан провальным. Сейчас это ярко-алый электромобиль без дополнительных украшений – он красив сам по себе, уверяют пользователи в соцсетях.

Источник &#8212 Cyber Hooligan


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