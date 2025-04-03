Москвичам запретили парковать самолёты и яхты в подъездах

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы ввёл запрет на парковку легкомоторных самолётов и яхт в подъездах жилых домов.

Решение было принято после ряда обращений жителей столицы, которые пожаловались на неудобства.

– Такая практика создаёт серьёзные проблемы для соседей, нарушает правила пожарной безопасности, санитарные нормы и права других граждан, кто использует вертолёты или гужевой транспорт, — сообщил руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов.

Только за последний месяц было зарегистрировано 32 случая парковки легкомоторных самолётов в подъездах жилых домов, в некоторых случаях и яхт в количестве от двух единиц. Владельцы таких аппаратов объясняют свои действия отсутствием специализированных стоянок или ангаров для их хранения.

– Мы понимаем сложившуюся ситуацию и работаем над созданием специальных площадок во дворах и на крышах, в том числе в центре Москвы. Однако до решения этой проблемы парковка в подъездах остаётся строго запрещённой, разрешён только автотранспорт, – добавил Ликсутов.

За нарушение запрета предусмотрены штрафы и эвакуация за счёт владельца.

—