Венгрия объявила о выходе из Международного уголовного суда
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Правительство Венгрии приняло решение о выходе из Международного уголовного суда в Гааге. Соответствующее заявление было сделано главой канцелярии премьер-министра Гергеем Гуйяшем в день визита в Будапешт премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.
По словам Гуйяша, сегодня правительство начнет процедуру выхода страны из Римского статута, на основании которого действует МУС.
Следует отметить, что формально Венгрия будет оставаться членом МУС в течение года с момента выхода, однако правительство не намерено подчиняться выданному судом ордеру на арест Нетаниягу.
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