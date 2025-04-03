 

В РФ признали нежелательным фонд Элтона Джона, помогавший бороться со СПИДом

03.04.2025, 10:25, Новости дня
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Генпрокуратура РФ признала нежелательной в РФ деятельность американского и британского Elton John AIDS Foundation, помогавшего в профилактике и борьбе со СПИДом, пишет “Интерфакс”.

“Принято решение о признании нежелательной деятельности неправительственных организаций Elton John AIDS Foundation. Первоначально организация учреждена в 1992 г. в США. В 1993 г. – уже в Великобритании – была зарегистрирована еще одна НПО с аналогичным названием”, – заявили в генпрокуратуре РФ.

Основателем обеих организаций является британский музыкант Элтон Джон.

“Целями их деятельности является оказание поддержки общественным объединениям по профилактике и борьбе со СПИДом среди наиболее подверженных групп, а также преодоление дискриминации и пренебрежения в отношении ВИЧ-инфицированных и лиц с нетрадиционными взглядами”, – отметили в генпрокуратуре РФ, заявив, что эта деятельность “в большей степени сосредоточена на пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, западных моделей семьи, смены пола”.

“К политике стран, защищающих традиционные духовно-нравственные ценности, относятся негативно. С началом специальной военной операции участвуют в информационной кампании Запада по очернению России”, – пояснили в генпрокуратуре РФ. Кроме того, было отмечено, что в РФ Elton John AIDS Foundation сотрудничал с некоммерческими организациями, “выполняющими функции иностранных агентов”.


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