Дональд Трамп заявил об интересе США к российскому топинамбуру

Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social объявил о «фантастическом» плане по увеличению прибыльности американского сельского хозяйства.

Американский лидер планирует заключить многомиллиардную «топинамбурную» сделку с Россией.

Интерес к топинамбурным полям в Липецкой области возник у него на фоне технологической гонки между США и Китаем. По мнению Трампа, чтобы не отстать от Китая по темпам развития экономики, Америке необходимо заполучить ценный и дешёвый вид корма для животных, а для этого необходимо «переманить русских на свою сторону». В случае согласия российской стороны Трамп пообещал снять санкции с ряда банков и предприятий.

– Топинамбур – жизненно важный ресурс для нашего сельского хозяйства, который позволит нам в будущем сэкономить триллионы долларов. Мы не можем оставаться в стороне, пока Китай имеет доступ к столь важному ресурсу, и именно поэтому я буду говорить с президентом Путиным про американские инвестиции в выращивание топинамбура. Только так мы станем богатыми и сильными, – говорится в посте Трампа.

Пресс-секретарь президента США Кэролайн Ливитт добавила, что если договорённости с Путиным не будут достигнуты, Вашингтон может ввести пошлины на российский топинамбур.

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