В Екатеринбурге “за финансирование ФБК” задержан профессор Михаил Волков, отец Леонида Волкова

Утром 3 апреля в Екатеринбурге сотрудниками полиции был задержан Михаил Волков – отец одного из руководителей “Фонда борьбы с коррупцией” Леонида Волкова. Судя по сообщениям российских СМИ, его “подозревают в финансировании ФБК”.

РИА Новости пишет: “В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 282.3 УК РФ – “Финансирование экстремистской деятельности”, максимальная санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет”.

69-летний Михаил Волков – профессор, главный научный сотрудник лаборатории комбинаторной алгебры ИМКН “Уральский федеральный университет имени первого президента РФ Б.Н.Ельцина” (УрФУ). Автор более 250 научных работ в области алгебры и теоретической информатики.