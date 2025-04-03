США планируют создание первого «космического авианосца»

Американский стартап Gravitics заключил контракт с Космическими силами США на $60 млн. на разработку орбитальной платформы-носителя (по сути — космического авианосца). Она нужна для запуска спутников непосредственно в космосе, что значительно повысит их эффективность в ответ на действия потенциального противника. Проект засекречен. Очевидно, речь идет о новом витке гонки космических вооружений.

Как сообщает Gravitics, будущий космический авианосец — это «негерметичный контейнер» с несколькими спутниками, готовыми развернуться в любой момент на любой необходимой орбите. Основные функции носителя состоят в защите спутников от экстремальной космической среды — солнечной радиации и перепадов температур, а также в маскировке от спутников противника.

Первая демонстрационная миссия с участием нового космического авианосца возможна уже в 2026 году, но Космические силы США не стремятся афишировать конкретные сроки.Источник — Ars Technica