Мнение «аналитика»: О большом-пребольшом песце… Опять подкрался незаметно?

Такого вы точно еще не видели. И не вспомните.

Но пришёл именно он — «большой пушной зверёк». Глобальный. Не спрячется никто.

И это его пришествие, по предварительным оценкам, будет, пожалуй, похуже, чем в 1998-м и 2008-м, когда мир впервые почувствовал, что такое по-настоящему глобальный п-ц. От которого не остаться в стороне ни одной стране.

Американский президент Дональд #Трамп вырыл томагавк больших торговых войн. Впервые с 1930 года #США ввели импортные пошлины против всего света. Базовый тариф «против всех» 10%, но в отношении некоторых стран ставки превышают 50%.

Главный удар по Китаю — 34%. Однако в целом тариф для него составит 54%, поскольку до этого Трамп ввёл в отношении Пекина 10%-е пошлины, затем увеличив их вдвое. Но и #ЕС достанется тоже неслабо — 20%. Всё это вступает в силу с 5 и 9 апреля. Кроме того, с 3 апреля начнут действовать 25%-е пошлины на импорт автомобилей, а к 3 мая — на автозапчасти, произведённые за пределами #США.

России, Беларуси, КНДР тарифных ограничений «не досталось» только потому, что против них уже действуют санкции, ограничивающие #импорт. #Украина получила «дружеский» тариф в 10%.

В общем, это глобальная торговая война «Штаты против всех», способная отправить мировую экономику в рецессию. И #Россия тут не отсидится в стороне, так как это уронит спрос на нефть и другое сырьё.

То есть, мир уже не будет прежним. И это — абзац.

Получите и распишитесь.

Все довольны?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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