Последствия землетрясения в Мьянме и Таиланде – более 3000 погибших

Продолжают поступать новые сведения о жертвах землетрясения в Мьянме и Таиланде. Официально подтверждена гибель более 3000 человек.

28 марта в Мьянме произошло сильное землетрясение – магнитудой до 7,7 (оценка Геологической службы США, местные сейсмологи заявляют о магнитуде до 8,2). Эпицентр располагался в 12 км от города Сагайнг. Очаг залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущали также в Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае. Впоследствии были зафиксированы сотни повторных подземных толчков магнитудой до 6,4.

Для оказания помощи в Мьянму и Таиланд направлены спасатели из разных стран.

По оценкам властей, в Мьянме погибли не менее 3003 человек. Более 4500 получили ранения и травмы. Местная хунта объявила о прекращении огня в зоне боевых действий, с целью устранения последствий землетрясения.

В Бангкоке (Таиланд), где во время землетрясения обрушился 30-этажный небоскреб, который строили для правительственных учреждений, погибли не менее 36 человек, 59 считаются пропавшими без вести. Поисково-спастельные работы продолжаются, в них задействованы израильские специалисты.