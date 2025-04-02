 

Рупор кремлевской пропаганды: “Разгром” ВСУ в Курской области. Март 2025

02.04.2025, 23:35, Разное
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Разгром ВСУ в Курской области. Март 2025

Кадры разгрома ВСУ в Курской области в марте 2025 года. Есть кадры 18+.

Начиная с 6 августа 2024 года и к исходу марта 2025 года суммарные безвозвратные потери ВСУ в Курской области превысили 71 000 человек + несколько тысяч единиц различной техники (только в Курской области и только с подтверждением фото/видео уже верифицировано более 1000 уничтоженных единиц техники). Существенная часть потерь пришлась именно на март 2025 года. Все фотографии сделаны в период с 9 по 30 марта 2025 года. Все фото с канала группировки "Север" https://t.me/warriorofnorth (при желании, подборку можно расширять и расширять)

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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