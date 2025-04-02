 

Судьям, признавшим Ле Пен виновной, угрожают убийством, полиция начала расследование

02.04.2025, 23:40, Новости дня
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Французская полиция начала расследование угроз, поступающих в адрес судей, вынесших обвинительный приговор лидеру “Национального объединения” Марин Ле Пен по делу о создании фиктивных мест парламентских помощников в Европарламенте. Судьи, которым угрожают убийством, взяты под круглосуточную охрану.

Политик была признана виновной в присвоении общественных средств. Суд запретил ей баллотироваться на избранные должности. Это означает, что она не сможет добиваться избрания на пост президента на выборах 2027 года. Для политика предстоящая избирательная кампания должна была стать четвертой, и впервые она считалась фавориткой.

Сама Ле Пен заявила, что будет бороться за пересмотр вердикта – в том числе, обратившись в конституционный суд. “Этот приговор направлен не только против меня, но и против миллионов французов. Я невиновна, и я буду бороться до конца”.

В социальных сетях набирает популярность хештег “Je suis Marine”. Политику выразили поддержку такие лидеры европейских ультраправых как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини, Герт Вилдерс. Поддержал ее и Илон Маск. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о независимости судебной власти.


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