Психологи проанализировали представления людей о времени

Ядерными компонентами представлений о времени оказались категории: движение, единицы измерения и скорость. Периферийным компонентом стала категория бесконечность времени, в средней зоне значимости — укрупненные «время жизни», «ценность времени», «время деятельности» и «время ожидания».

«Время играет важную роль в структурно-функциональной организации личности. Усиление цифровизации и следующее за ней ускорение жизнедеятельности человека требуют перестройки процессов самоорганизации человека в условиях новой реальности. В связи с этим важны исследования смыслового поля времени в субъективном пространстве личности», – сообщила заведующая кафедрой общей и социальной психологии Тюменского госуниверситета Инна Васильева.

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Смысловые значения исследователи выявляли с помощь ассоциативного эксперимента (в формате ограничения выборов). Инструкция, которую давали испытуемым: предложить на слово «время» по три ассоциации в форме глаголов, прилагательных, существительных (итого десять слов-ассоциаций). В итоге получилось 6 840 слов.

Как пояснили психологи, обнаруженная в результате исследования укрупненная смысловая категория «ценность времени» отражает его дороговизну, а также прямо конституирует время как ценность личности. «Естественно для обыденного сознания ценность времени ассоциируется с деньгами, поскольку существует устойчивое выражение «время – деньги», которое может рассматриваться как концептуальная метафора», – пояснила Инна Васильевна.

Исследования проводили ученые ТюмГУ и КГУ. Результаты опубликованы в «Сибирском психологическом журнале».