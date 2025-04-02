Рупор кремлевской пропаганды: С 1 сентября иностранным агентам запретят заниматься просвещением и образованием

Запрет для иноагентов участвовать в просветительской и образовательной деятельности в РФ может начать действовать с 1 сентября. Поправка уже проходит через Госдуму. Истории с присвоением звания "заслуженного учителя РФ" Эйдельман весьма памятна (а ведь кто-то ее двигал),.

Само собой, после истории с закрытием USAID даже не интересующиеся политикой увидели прямую связь между деньгами из американского бюджета и пропагандой определенных ценностей и идей, которую продвигали получатели мертвых американских президентов. Естественно, в интересах безопасности страны и общества, возможности влияния на это самое общество (особенно детей), у получателей мертвых американских президентов должны быть сведены к нулю, так как эти персонажи работают на деструкцию общества и государства.

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Источник: Colonel Cassad

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