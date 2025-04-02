 

Рупор кремлевской пропаганды: С 1 сентября иностранным агентам запретят заниматься просвещением и образованием

02.04.2025, 22:45, Разное
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Запрет для иноагентов участвовать в просветительской и образовательной деятельности в РФ может начать действовать с 1 сентября. Поправка уже проходит через Госдуму. Истории с присвоением звания "заслуженного учителя РФ" Эйдельман весьма памятна (а ведь кто-то ее двигал),.

Само собой, после истории с закрытием USAID даже не интересующиеся политикой увидели прямую связь между деньгами из американского бюджета и пропагандой определенных ценностей и идей, которую продвигали получатели мертвых американских президентов. Естественно, в интересах безопасности страны и общества, возможности влияния на это самое общество (особенно детей), у получателей мертвых американских президентов должны быть сведены к нулю, так как эти персонажи работают на деструкцию общества и государства.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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