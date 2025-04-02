Рупор кремлевской пропаганды: С 1 сентября иностранным агентам запретят заниматься просвещением и образованием
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Запрет для иноагентов участвовать в просветительской и образовательной деятельности в РФ может начать действовать с 1 сентября. Поправка уже проходит через Госдуму. Истории с присвоением звания "заслуженного учителя РФ" Эйдельман весьма памятна (а ведь кто-то ее двигал),.
Само собой, после истории с закрытием USAID даже не интересующиеся политикой увидели прямую связь между деньгами из американского бюджета и пропагандой определенных ценностей и идей, которую продвигали получатели мертвых американских президентов. Естественно, в интересах безопасности страны и общества, возможности влияния на это самое общество (особенно детей), у получателей мертвых американских президентов должны быть сведены к нулю, так как эти персонажи работают на деструкцию общества и государства.
—
Источник: Colonel Cassad
Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках
Смотреть комментарии → Комментариев нет