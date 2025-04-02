В Дублине приставят охрану к статуе Молли Малоун – ее все время трогают за грудь

Муниципалитет Дублина принял решение приставить охрану к одному из символов города – статуе Молли Малоун, торговки мидиями и моллюсками, прославленной в ирландской народной песне. Городской совет принял решение восстановить оригинальный цвет статуи.

Статуя, автором которой стала Жанна Ринхарт, была установлена в 1988 году, когда столица Ирландии отмечала 1000-летие. За эти годы ее покрыла благородная патина, однако зона декольте выделяется своим блеском: в последнее десятилетие появилась традиция трогать бронзовую девушку за грудь – согласно поверью, это приносит удачу.

Патрулирование начнется в мае и на пилотном этапе продлится всего неделю. Задача охранников вести разъяснительную работу среди туристов, экскурсоводов и прохожих. В дальнейшем будут рассмотрены варианты поставить статую на постамент или окружить оградой, однако первый вариант называют дорогостоящим, а второй – опасным для пешеходов.