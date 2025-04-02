Рупор кремлевской пропаганды: ФАБ-3000 у Поповки

Прилет по дамбе в Поповке (на границе Белгородской и Харьковский областей). Через нее противник пытался протаскивать силы в направлении Поповки.

Бои в приграничных районах Белгородской области у Поповки и Демидовки продолжаются.

Применялась ФАБ-3000.

Ночью также по Харькову были множественные прилеты. Уничтожены цеха крупного промпредриятия.

Плюс мощные прилеты по ПВД ВСУ в Бургунке (на правом берегу Днепра на Херсонском направлении).

PS. Вчера наши войска освободили Разлив + сегодня взяли Лобковое (на Запорожском направлении).

—

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках