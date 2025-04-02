 

Рупор кремлевской пропаганды: ФАБ-3000 у Поповки

02.04.2025, 21:40, Разное
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Прилет по дамбе в Поповке (на границе Белгородской и Харьковский областей). Через нее противник пытался протаскивать силы в направлении Поповки.
Бои в приграничных районах Белгородской области у Поповки и Демидовки продолжаются.
Применялась ФАБ-3000.

Ночью также по Харькову были множественные прилеты. Уничтожены цеха крупного промпредриятия.

Плюс мощные прилеты по ПВД ВСУ в Бургунке (на правом берегу Днепра на Херсонском направлении).

PS. Вчера наши войска освободили Разлив + сегодня взяли Лобковое (на Запорожском направлении).

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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