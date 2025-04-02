Зоопсихологи в эксперименте показали вред фрустрации для собак-спасателей

Как и другие высокоорганизованные животные, собаки могут испытывать фрустрацию при невозможности удовлетворить потребности и желания. К примеру, это состояние возникает, когда пес не может достигнуть цели — получить лакомство, игрушку или одобрение — либо в ситуации неоправдавшихся ожиданий.

Фрустрация проявляется в виде таких эмоций, как разочарование, тревога и раздражение, и считается разновидностью психологического стресса. Тем не менее ее порой используют в дрессировке собак как инструмент для усиления мотивации, развития навыков преодоления трудностей и формирования желаемого поведения.

Однако, как оказалось, у этого метода есть и негативная сторона. Эксперимент показал, что фрустрация может пойти во вред служебным собакам и псам поисково-спасательных служб и ухудшить их работу. Статью об этом опубликовал журнал Frontiers in Veterinary Science.

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Исследование провели зоопсихологи из Вирджинского политехнического института и университета штата (США) Салли Дикинсон (Sally Dickinson) и Эрика Фойербахер (Erica Feuerbacher). Служебных собак тренируют на стрессоустойчивость, чтобы в дальнейшем они могли помогать людям в поиске пострадавших под завалами, в лесах и зонах природных бедствий. Специалисты решили сравнить, как влияют на эффективность псов разные виды стресса — психический и физический.

К эксперименту привлекли 12 сотрудников местной кинологической службы поиска и спасания вместе с их подопечными — собаками разных пород, в том числе лабрадор-ретривер, бордер-колли, немецкая овчарка и рядом других.

Животные выполняли задания по поиску целевого запаха в трех разных сценариях. В первом собаки предварительно отдыхали в течение 10 минут. Во втором у них вызывали фрустрацию: к примеру, кинолог дразнил пса игрушкой либо намеренно не обращал на подопечного внимания. В третьем собакам давали умеренную физнагрузку.

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Для оценки стресса во время испытаний исследователи отслеживали частоту пульса и вариабельность сердечного ритма у собак с помощью специальных ошейников с датчиками. Кроме того, специалисты наблюдали за точностью и скоростью выполнения поисковых задач, а после тестов попросили кинологов-напарников пройти онлайн-опрос и охарактеризовать поведение питомцев.

В итоге выяснилось, что после фрустрации собаки чаще ошибались и дольше выполняли задачи по обнаружению цели. Также у них повышался пульс и падала вариабельность сердечного ритма, что указывало на более высокий уровень стресса и снижение способности к восстановлению. После физических нагрузок пульс тоже учащался, но вариабельность сердечного ритма не менялась, что говорило об отсутствии сильного стресса.

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«Фрустрацию часто рассматривают как способ мотивации, но полученные результаты показали, что она может иметь обратный эффект, замедляя собак и повышая количество ошибок. Для поисково-спасательных задач, где каждая секунда на счету, это чревато проблемами», — предупредили исследователи.

Авторы новой работы рассчитывают, что их открытия побудят кинологов пересмотреть используемые методы дрессировки и делать акцент не на фрустрацию, а на положительное подкрепление и управление стрессом. Это поможет повысить благополучие служебных собак и избавит их от ненужных негативных эмоций, заключили специалисты.