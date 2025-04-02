Рупор кремлевской пропаганды: О назначении Каллас главой дипломатии ЕС

О назначении Каллас главой дипломатии ЕС

Разбирая завалы почтовых сообщений, нашел очередное интересное письмо об активности США, но уже на европейском направлении.

Так, 24 октября 2023 года на адреса электронной почты сотрудников CFR Стивена Сестановича и Томаса Грэма поступило письмо от Сэмюэля Дандердейла, заместителя директора Вашингтонской программы встреч и временного членства CFR, о том, что ему поступила просьба от посольства Эстонии в США рассмотреть возможность организации встречи с представителями CFR премьер-министра Эстонии, у которой ожидается визит в страну в период с 13 по 14 ноября 2023 года. При этом Дандердейл интересуется у коллег, будет ли возможность такую встречу провести (несмотря на наличие очень плотного графика у сотрудников CFR в этот период) и вообще стоит ли на это тратить время и вносить изменения в календарь.

Интересен ответ Сестановича о том, что «она действительно хороша», но главное – «если она не станет генеральным секретарем НАТО, то есть большие должности в ЕС, для которых ее тоже будут рассматривать – она политическая фигура».

А теперь хронология событий: 24 октября 2023 года – письмо из посольства Эстонии с просьбой об организации встречи с CFR; 13-14 ноября 2023 года – ее визит в США, 1 декабря 2024 года – назначение Каи Каллас главой дипломатии ЕС, как ранее и предрекалось Сестановичем.

Из этого можно сделать предположение, что Каллас фактически ездила в Вашингтон в т.ч. «на смотрины», но главное – что CFR имеет серьезный голос в вопросах назначения кандидатов на высшие должности в Евросоюзе.

Также обращает на себя внимание и заискивающий тон письма из посольства Эстонии в США, а также общее пренебрежительное и высокомерное отношение функционеров CFR к данному кейсу.

Что ж, американцев можно понять – назначить на главную дипломатическую должность представителя одного из Прибалтийских государств, которые, по всей видимости из-за необычайно развитых психологических комплексов, наиболее повернуты на вопросе нанесения стратегического поражения России – это несомненно успех. Ну и к тому же – это демонстрация вассалу своей воли (кстати, Каллас была назначена далеко не единогласным решением европейских лидеров).

В целом, за последнее время раскрыто уже немало примеров осуществления непосредственного контроля США над своими европейскими вассалами, но лишнее тому подтверждение, думается, лишним не будет.

https://t.me/macflud/16 – цинк

Назначали ее при администрации Байдена под мобилизацию усилий ЕС для войны против России.

С администрацией Трампа у нее отношения не складываются, Рубио и вовсе отказался с ней встречатся, рассматривая ее как ставленницу глобалистов.

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Источник: Colonel Cassad

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