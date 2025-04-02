 

Создан жаропрочный алюминиевый сплав нового поколения для сверхзвуковых самолетов

02.04.2025, 20:15, Разное
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Используемый в авиапроме сплав 2219 имеет ряд ограничений: требует термической обработки, его рабочая температура не превышает 250°С. Чтобы создать превосходящий по характеристикам материал, ученые НИТУ МИСИС добавили в структуру алюминиевого сплава  кальций — он способствует формированию термостабильного тройного соединения.

«Высокая жаропрочность нового алюминиевого сплава достигается благодаря особым микроструктурным элементам: наноразмерным вторичным выделениям, содержащим медь и марганец, а также эвтектическим частицам кальцийсодержащего соединения. В результате такая структура сплава, характерная для композитов, позволяет сохранить прочность и стабильность при нагревах до 400°C», — рассказал доктор технических наук Николай Белов, главный научный сотрудник кафедры обработки металлов давлением НИТУ МИСИС.

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Структура слитков кальцийсодержащих сплавов обеспечивает высокую деформационную пластичность при горячей и холодной прокатке, позволяя получать листы толщиной 1 мм.  Ученые продемонстрировали, что после отжига листов при 400°C сплав с 1% кальция тверже промышленного сплава 2219 на 50%. В традиционных алюминиевых сплавах прочность и термическая стабильность обычно достигаются за счет термической обработки, которая формирует упрочняющие частицы. В предлагаемом материале этот этап исключен благодаря выделению наноразмерных частиц непосредственно из литой структуры. С подробными результатами исследования можно ознакомиться в научном Journal of Alloys and Compounds (Q1). 

«Предложенная базовая композиция системы Al–Cu–Mn–Ca может служить основой для разработки материалов нового поколения с повышенной термической стабильностью и улучшенными технологическими характеристиками. При внедрении в производство новый сплав позволит упростить промышленный процесс и сократить себестоимость итогового изделия, так как не нуждается в многоступенчатой обработке», — отметил кандидат технических наук Торгом Акопян, старший научный сотрудник кафедры обработки металлов давлением НИТУ МИСИС.

В дальнейшем исследователи планируют изучить влияние дополнительного легирования и  режима деформационно-термической обработки перспективного сплава. Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда.


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