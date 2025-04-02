Мнение: Феномен Горбачёва, или Евросоюз повторяет ошибку СССР

При чистом капитализме главное — это деньги. Заработал денег для фирмы — молодец, вот тебе награда и более ответственные задачи. Потерял деньги фирмы — недотёпа, скорее исправляйся, а то будешь понижен в должности. При капитализме очень ценятся люди, которые «делают дела сделанными». Их щедро вознаграждают, и им готовы прощать многое, включая тяжёлый характер.

Деньги при капитализме, то есть при нормальном общественном устройстве, являются овеществлённой благодарностью. К примеру, мы благодарны парикмахеру, который нас подстриг, поэтому мы платим ему за стрижку. Однако мы не благодарны поэту, который пишет хорошие стихи, поэтому мы денег ему не даём. Мы поэта лайкаем и хвалим, также мы цокаем языком, жалея, что такие таланты прозябают в бедности. Однако по-настоящему мы поэту не благодарны, поэтому нашу личную тысячу рублей получает от нас парикмахер, а не поэт.

При чистом социализме, напротив, деньги не имеют значения. Потерял колхозные деньги? Сэкономил колхозные деньги? Ой, да какая разница, от государства не убудет. При чистом социализме важно нравиться начальству, так как начальство оценивает подчинённых прежде всего по критерию «нравится ли этот товарищ лично мне». Людям, умеющим выдавать результат, при социализме делать карьеру тяжко, так как они выступают в неправильной дисциплине: вот как если бы мечник заявился на соревнования по метанию копья. На соревнованиях важно, как далеко спортсмен может копьё метнуть, а если спортсмен при этом пару соперников мечом ударил, так его за это скорее накажут, чем наградят.

Keleg пишет, что именно в такой среде сформировались Михаил Горбачёв и подобные ему позднесоветские управленцы (ссылка):



Какая конкуренция была при развитом социализме позднего СССР? Разве что «Как понравиться начальству». Это предыдущие поколения жестко ковала революция и война, дальше была стабильность и предсказуемость.

И Михаил Сергеич, судя по всему, нравиться начальству умел. А как стал главным — продолжил привычную линию, попытался понравиться американцам.

Среди акул такая тактика работает очень плохо.

Добавлю от себя, что тактика сработала плохо только с нашей точки зрения, тогда как у самого Михаила Сергеевича было всё хорошо. Благодарные немцы поставили ему пару памятников в Германии, американцы наградили его «Филадельфийской медалью свободы» за ключевой вклад в прекращение Холодной войны. Он стал полностью своим в высших кругах международных элит Запада, и до конца жизни его охотно принимали в лучших домах Британии и США.

Сейчас мы наблюдаем многочисленных последователей Михаила Сергеевича в Евросоюзе: главы разного уровня государств, от маленьких прибалтийских стран до великой державы Германии, с хладнокровием рептилий обменивают интересы вверенных им народов на продолжение своей карьеры в структурах глубинного государства. К примеру, Кая Каллас, натворив немало бед в качестве премьера Эстонии, пошла на повышение, заняв пост главы МИД Евросоюза…

На этом месте, конечно, мы снова будем спорить об определениях. Кто-то будет доказывать, что в Евросоюзе самый что ни на есть рафинированный капитализм, вот прямо по Адаму Смиту и баронам-разбойникам. Другие заметят, что реальный капитализм сейчас пытается реанимировать группа Дональда Трампа в США, тогда как его противники, глубинарии, окопались в Европе и проводят в жизнь неомарксистскую повестку: экобесие, срамную азбуку, лейкофобию и культ бедности.

Лично я полагаю, что Евросоюз устроен слишком сложно, чтобы можно было навесить на него простой ярлык. В экономике Евросоюза всё ещё много капитализма, поэтому даже в нынешней болезни она остаётся очень мощной. С другой стороны, евробюрократия не только очень похожа на советскую, но и прямо опирается в качестве общей идеологии на махровейший социализм.

Полагаю, нам это в конечном итоге будет выгодно. Мы посмотрим на США под руководством Дональда Трампа, мы посмотрим на Евросоюз под властью марксистов-глубинариев, и мы получим тем самым ещё одну важную прививку от левых идей, которые, к сожалению, среди небольшой части наших политиков до сих пор сильны.