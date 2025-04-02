 

Мнение: Благодетель Трамп и неблагодарный Зеленский

02.04.2025, 20:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

США продолжают настойчиво навязывать Украине подписание некой «сделки по редкоземельным металлам», которую Украина никак не хочет подписывать, поскольку «Новый проект соглашения по украинским ресурсам, подготовленный Белым домом, предполагает участие Вашингтона в управлении всеми ископаемыми Украины, включая нефть и газ, и в нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины». Другими словами, США требует от Украины слишком большой, на ее взгляд, платы за свою поддержку, и навязывает по сути кабальную сделку.

Этот вялотекущий конфликт «союзников» длится уже примерно с февраля, и Трамп никак не желает оставить Украину в покое. Сам по себе этот конфликт является беспрецедентным в истории и носит в каком-то смысле философский характер, поскольку порождает теоретическую «проблему благодетеля»– а так вообще можно? Не слишком ли много берут на себя США?

Как ни странно, такого рода проблемы не особо обсуждались даже в художественной литературе – видимо, ввиду неловкости для тех, кто берется это обсуждать. С точки зрения обычной житейской логики проблему можно представить в виде такой ситуации. Допустим, во обычном многоквартирном доме имеется молодая прекрасная девушка. Как-то вечером она выходит во двор, и на нее нападает тройка неких хулиганов в период пубертатного полового созревания. Хулиганы нападают на девушку и недвусмысленно пытаются ее изнасиловать и заодно ограбить. Девушка отчаянно сопротивляется, но силы оказываются неравны. Тут во двор выходит некий Добрый Молодой Человек, который замечает, какой творится беспредел – и бросается спасать девушку. Он бесстрашно вступает в схватку с хулиганами, несмотря на то, что их больше – и в кровавой драке побеждает их, наваляв всем по мордасам и вызвав восхищение как у самой девушки, так и у благодарных зрителей, наблюдавших за ходом всей схватки с самого начала из окон своих домов. Крики «Молодец! Браво! Аллилуйя!» несутся со всех сторон.

Однако дальше как раз и наступает тот самый Неловкий Момент, который люди до сих пор не знают, как для себя объяснить… Далее, как всегда, продолжение философского диспута в вашем любимом Бусти по ссылке https://boosty.to/sapojnik Читаем, спорим, просвещаемся!

UPD. Кстати, да, забыл сказать – Бусти снова заработало!

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Разгром ВСУ в Курской области. Март 2025

03.04 / Рупор кремлевской пропаганды: “Будь проклят американский фашист”

02.04 / Психологи проанализировали представления людей о времени

02.04 / Рупор кремлевской пропаганды: С 1 сентября иностранным агентам запретят заниматься просвещением и образованием

02.04 / Фтор в воде снизил когнитивные способности десятилетних детей

02.04 / Рупор кремлевской пропаганды: ФАБ-3000 у Поповки

02.04 / Зоопсихологи в эксперименте показали вред фрустрации для собак-спасателей

02.04 / Рупор кремлевской пропаганды: О назначении Каллас главой дипломатии ЕС

02.04 / Создан жаропрочный алюминиевый сплав нового поколения для сверхзвуковых самолетов

02.04 / Мнение: Феномен Горбачёва, или Евросоюз повторяет ошибку СССР

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика