Мнение: Благодетель Трамп и неблагодарный Зеленский

США продолжают настойчиво навязывать Украине подписание некой «сделки по редкоземельным металлам», которую Украина никак не хочет подписывать, поскольку «Новый проект соглашения по украинским ресурсам, подготовленный Белым домом, предполагает участие Вашингтона в управлении всеми ископаемыми Украины, включая нефть и газ, и в нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины». Другими словами, США требует от Украины слишком большой, на ее взгляд, платы за свою поддержку, и навязывает по сути кабальную сделку.

Этот вялотекущий конфликт «союзников» длится уже примерно с февраля, и Трамп никак не желает оставить Украину в покое. Сам по себе этот конфликт является беспрецедентным в истории и носит в каком-то смысле философский характер, поскольку порождает теоретическую «проблему благодетеля»– а так вообще можно? Не слишком ли много берут на себя США?

Как ни странно, такого рода проблемы не особо обсуждались даже в художественной литературе – видимо, ввиду неловкости для тех, кто берется это обсуждать. С точки зрения обычной житейской логики проблему можно представить в виде такой ситуации. Допустим, во обычном многоквартирном доме имеется молодая прекрасная девушка. Как-то вечером она выходит во двор, и на нее нападает тройка неких хулиганов в период пубертатного полового созревания. Хулиганы нападают на девушку и недвусмысленно пытаются ее изнасиловать и заодно ограбить. Девушка отчаянно сопротивляется, но силы оказываются неравны. Тут во двор выходит некий Добрый Молодой Человек, который замечает, какой творится беспредел – и бросается спасать девушку. Он бесстрашно вступает в схватку с хулиганами, несмотря на то, что их больше – и в кровавой драке побеждает их, наваляв всем по мордасам и вызвав восхищение как у самой девушки, так и у благодарных зрителей, наблюдавших за ходом всей схватки с самого начала из окон своих домов. Крики «Молодец! Браво! Аллилуйя!» несутся со всех сторон.

Однако дальше как раз и наступает тот самый Неловкий Момент, который люди до сих пор не знают, как для себя объяснить… Далее, как всегда, продолжение философского диспута в вашем любимом Бусти по ссылке https://boosty.to/sapojnik Читаем, спорим, просвещаемся!

UPD. Кстати, да, забыл сказать – Бусти снова заработало!