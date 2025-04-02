 

«Геронтократический режим Макрона панически боится новых людей»: в МИД РФ прокомментировали запрет баллотироваться для Марин Ле Пен

02.04.2025, 19:33, Разное
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Преступные действия клики Макрона – Байру во Франции в отношении лидера оппозиции Марин Ле Пен не оставляют никаких сомнений в том, что геронтократический режим, возглавляемый семьёй нынешнего президента, панически боится прихода новых людей во власть, говорится в заявлении МИД России.

Как отмечают дипломаты, авантюристы, засевшие в Елисейском дворце, отчётливо понимают, что французский народ раскусил их двурушническую сущность и лишил их любой легитимности, и поэтому действуют всё более изворотливо и цинично.

«Испытывая бессильную зависть к тому мандату доверия от французского народа, который заслуженно имеет Марин Ле Пен, клика Макрона – Байру пошла на крайнюю подлость и задействовала так называемый «суд», чтобы избавиться от своего главного конкурента. Но все без исключения французы – от безразличного клошара в глуши Жиронды и до тревожно-суетливых парижских буржуа – все прекрасно знают, кто стоит за этим делом и чьи гнусные наущения легли в основу презренной писанины, именуемой «судебным приговором» в макроновской Франции», – заявили в МИД.

Однако, как подчёркивают дипломаты, за каждой тёмной ночью неизбежно наступает рассвет – возмутительные действия властей Франции продиктованы не чем иным как «неизбежностью торжества справедливости, вводящим в исступление всех политических плутов и их придворных прохвостов».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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