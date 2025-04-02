Рупор кремлевской пропаганды: Жители Курской области о жизни в оккуации

Жители Курской области о жизни в оккупации

PS. Власти обещают полностью восстановить все разрушенное в Курской области, выплачивать ежемесячные пособия пострадавшим и обеспечить всех жильем. Деньги на это выделены правительством.

PS2. Сегодня факткически освободили Гуево. Осталось освободить Олешню и Горналь.

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Источник: Colonel Cassad

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