 

На женский “парад гордости” в Нью-Йорке решили не пускать сионистов

02.04.2025, 19:20, Новости дня
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Организаторы Dyke March в Нью-Йорке, одного из крупнейших в мире женских “парадов гордости”, объявили, что в этом году “сионистам” не разрешат участвовать в марше, который состоится 28 июня, пишет Ynet.

Более того, организаторы этого мероприятия заявили, что “противодействие сионизму” будет одной из основных целей марша.

Отметим, что после трагических событий 7 октября 2023 года, когда террористы из Газы напали на Израиль, и последовавшей войны на мероприятиях ЛГБТ-сообщества в США звучали антиизраильские лозунги и появлялись плакаты типа “Queers for Palestine”.

Многие комментаторы, в том числе политики, высмеивали пропалестинские настроения в американской ЛГБТ-общине, отмечая, что в “Палестине” и, прежде всего, в Газе представители сексуальных меньшинств истреблялись.


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