Мнение: Британская нищета и рычаг для возвращения Крымского золота в Россию

1. Как утверждает британская пропаганда, в 18—19 веках Англия стала «родиной промышленной революции» и «мастерской мира». Одним из столпов британской промышленности была металлургия, вторым – добыча угля. Но вот закончился 20 век, баронесса Тэтчер ушла на пенсию, а старые её враги, социалисты, начали «неэкологичную» британскую промышленность душить.

Справились по историческим меркам довольно быстро: последнюю крупную угольную шахту в Англии закрыли ещё в 2020 году. В Уэльсе работает ещё одна шахта, где добывают немного угля для производства угольных фильтров, но добыча энергетического угля в Британии фактически прекращена.

Теперь Британия прощается и со своей легендарной металлургией (ссылка). Бритиш Стил закрывает производство в Сканторпе, последние две доменные печи в Соединённом Королевстве.

Не могу сказать, что я этому сильно огорчён. Во-первых, британцы нам не друзья: собственно, именно Британия стала сейчас той злой силой, которая гонит наших буйных соседей на восток. Во-вторых, у меня есть акции нескольких русских металлургических комбинатов: уход с рынка очередного европейского конкурента им выгоден.

2. Многолетнее правление социалистов ожидаемо погрузило британцев в бедность, местами даже в нищету. Многие жители Туманного Альбиона не могут теперь элементарно вылечить зубы, так как частные стоматологи берут несуразно много, а к бесплатным врачам на приём попросту не попасть. Измученные зубной болью британские подданные вынуждены заниматься варварским самолечением. Цитирую Зе Дэйли Мэйл (ссылка):



…более четверти тех, кто не может обратиться к [бесплатному] стоматологу, прибегают к самодельным методам лечения, таким как удаление зубов плоскогубцами.

Между тем, пятая часть тех, кто не смог получить надлежащую помощь в Великобритании за последние два года, отправилась за границу для осмотра или стоматологической процедуры…

Отчаявшиеся пациенты ранее рассказывали МэйлОнлайн о безнадёжных самодельных процедурах, к которым они прибегают, включая удаление почерневших зубов с помощью подручных инструментов или изготовление самодельных вставных зубов из смолы и суперклея.

Сообщалось также о том, что некоторые летели в охваченную войной [страну с двухцветным флагом], чтобы получить стоматологическое лечение, после того как им сказали, что у них «нет шансов» попасть на приём к [бесплатному] стоматологу и что они не могут позволить себе заоблачные частные сборы.

Пациенты также всё чаще обращаются к недобросовестной стоматологии по сниженным ценам в Турции, из-за чего у многих из них возникают постоянные проблемы со здоровьем.

…менее половины (48 процентов) записались на приём к [бесплатному] стоматологу за последние два года.

Более трети (36 процентов) не пытались, а 18 процентов заявили, что не смогли записаться на приём.

3. Герман Клименко пишет, что в России нашли французские ценности (ссылка):

В России нашли украденные из французского музея золотые монеты I-V веков нашей эры. Одна монетка оценивается в 55 млн рублей. Монеты возвращают во Францию.

Какая-то дико странная история. Во-первых, непонятно, почему именно в России нашлись покупатели на такие коллекционные ценности. Обычно, наоборот, состоятельные сумасшедшие коллекционеры находились на Западе. А во-вторых, с чего это вдруг решили что-то отдать европейцам, когда они наши активы не разморозили?

Если это правда, то немного странно отдавать монеты французам — у нас же Нидерланды украли крымское золото. Мне кажется, будет справедливо придержать эти монеты в качестве залога. Когда неверные европейцы вернут нам крымское золото, тогда они получат обратно золото французское. Ну а пока что французское золото может полежать в любом русском музее: у нас не Европа, не украдут.