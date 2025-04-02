 

Мнение: Встреча с читателями в Шоколаднице – СЕГОДНЯ!

02.04.2025, 18:55, Разное
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Итак, уже сегодня встречаемся с читателями в “Шоколаднице” на Китайгороде, где я буду ждать вас со своей “Страной утраченной эмпатии”! Место встречи – возле м. Китайгород, на углу ул. Маросейка и Лубянского проезда. Буду ждать желающих с 18 до 20 ч сегодня, в среду, 02 апреля! Книжка для вас – с автографом автора! Если потеряетесь – звоните по телефону +7915-823-1325 или пишите туда же в Вацап!

Констатирую, что “Страна утраченной эмпатии” постепенно превратилась уже в библиографическую редкость: просто так ее в продаже не найти, на Литресе ее уже тоже давно нет, всякие маркетплейсы тут тоже бессильны. А ведь интересно прочитать об истоках нынешнего психологического состояния населения РФ, увидеть редкую попытку системного анализа наших людей. Откуда появились мы – такие, как сейчас. Что лежит в основе всего этого терпения, непротивления злу насилием, покорности, внезапных вспышек ярости и начальстволюбия наших людей? Правда ли, что “все мы родом из совка”?

Одна из самых нестандартных книг о современном населении России, о том, что породило всю череду катаклизмов в нашей стране.

Ну а если вы не в Москве, а где-то за пределами нашей столицы – не беда, вы можете заказать книгу у меня, написав в личку или мне по е-мейл [email protected]. Я отправлю ее вам почтой, и почта в РФ работает, надо сказать, более чем исправно, доставит ее вам в лучшем виде!

Источник: Размышления вольного социолога


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