Рупор кремлевской пропаганды: Госдума отклонила отмену ЕГЭ

Госдума отклонила отмену ЕГЭ

Госдума на пленарном заседании отклонила законопроект о замене ЕГЭ в школах традиционными выпускными экзаменами.

Дискуссии о необходимости отмены/реформы ЕГЭ продолжаются, но попытки вернуться к системе экзаменов на текущий момент провалились.

Законопроект назвали сырым и недоработанным. А ведь еще относительно недавно Рособранадзор заявлял, что готов рассмотреть варианты отмены ЕГЭ.

В общем, пока что ЕГЭ остается и отменить его вот так сразу не удалось. Тема оживилась после начала СВО, когда государство обнаружило, что существующая система образования не поставляет в экономику необходимое кол-во нужных специалистов, особенно в плане рабочих специальностей.

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Источник: Colonel Cassad

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