 

Мнение «аналитика»: О полном ахтунге… Немцы доигрались?

02.04.2025, 18:20, Разное
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Однако, это уже полный аллес капут.

Ещё несколько лет назад от немцев такого и ожидать было невозможно. У них ведь там — орднунг, культур-мультур и всякая прочая толерантность. Нет, бывали, конечно, «отдельные инциденты» — то с турками, то с арабами. Но то считалось исключением, а рассказы про них — чуть ли не расизмом.

А теперь подоспела #статистика. Шокирующая…

Немецкий Bild сообщил, что в Германии каждые пять минут происходит одно нападение на полицейского. По данным криминальной статистики за 2024 год, каждый день в стране более 300 сотрудников служб спасения и полиции становятся жертвами преступлений. В абсолютных цифрах — 117548 случаев за год, из них 109545 — нападения на полицейских. Это на 5,1% больше, чем годом ранее. И в среднем один полицейский в Германии получает серьёзные травмы почти каждые три дня.

Спокойствия нет нигде. По словам представителя берлинской полиции Беньямина Йендро, в столице «каждый час нападают на полицейского». При этом впервые в Берлине среди подозреваемых число иностранцев превысило количество лиц с немецким паспортом.

«Мы нуждаемся в большей солидарности в обществе. Насилие против полиции и спасателей касается всех и не должно никому быть безразлично», — жалобно лепечет в ответ на этот разгул беспредела немецкая министерка по внутренним делам Нэнси Фезер. Первая в Германии женщина в этой должности, ага. К слову, во время её каденции немецким полицейским стало не хватать даже обмундирования. Например, в Баварии сотрудники полиции устроили флешмоб, выйдя на работу в прямом смысле слова без штанов, ибо ждать новой формы приходится по полгода и больше.

Любителям спрашивать «А как там у России?» — менее 10 тыс. случаев насильственных действий в отношении сотрудников полиции в год. И абсолютное большинство «не опасное для жизни». В 2022 году «при исполнении» погибло 44 полицейских, в 2023 году – 11.

Тем временем немецкие полицейские бьют тревогу. «Насилие на улицах выходит из-под контроля, угроза терроризма максимальна», — считает глава полицейского профсоюза Райнер Вендт. Но его слова не слышат наверху. Там увеличивают #бюджет на военные заказы и считают главной проблемой… Россию. Именно её, а не преступность собирается побеждать новый канцлер Фриц Мерц.

И вот это уже — полный «verfickt verrückt»?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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