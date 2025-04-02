 

Мужчина был спасен из-под руин отеля в столице Мьянмы через пять дней после землетрясения

02.04.2025, 18:15, Новости дня
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В среду, 2 апреля, через пять дней после сильного землетрясения, из-под обломков отеля в Нейпьидо (столица Мьянмы) был извлечен живой 26-летний мужчина, пишет AFP.

Этого человека нашли спасатели из Мьянмы и Турции.

28 марта в Мьянме произошло сильное землетрясение – магнитудой до 7,7 (оценка Геологической службы США, местные сейсмологи заявляют о магнитуде до 8,2). Эпицентр располагался в 12 км от города Сагайнг. Очаг залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущали также в Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае. Впоследствии были зафиксированы десятки повторных подземных толчков магнитудой до 6,4.

Для оказания помощи в Мьянму и Таиланд направлены спасатели из разных стран.

По оценкам властей, в Мьянме погибли более 3000 человек (тела 2719 погибших были найдены по состоянию на 1 апреля, более 400 считались пропавшими без вести ).

В Бангкоке (Таиланд), где во время землетрясения обрушился 30-этажный небоскреб, который строили для правительственных учреждений, погибли не менее 22 человек, около 100 считаются пропавшими без вести.


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