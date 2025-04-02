РПЦ предлагает провести «Изгнание маммоны» – принудительную духовную санацию брокерских счетов россиян

Русская православная церковь представила проект операции «Изгнание маммоны с фондового рынка», в рамках которой со счетов россиян спишут активы, признанные неблагочестивыми. Для определения степени духовной чистоты акций разработан специальный алгоритм.

Любая ценная бумага, приносящая доход выше ставки рефинансирования ЦБ, автоматически считается подверженной греху ростовщичества, пояснили в синодальном департаменте по взаимодействию с кредитно-банковским сектором.

«Также внимание будет уделено акциям компаний, которые производят вызывающие зависимость товары – элитные сорта чая, органическая косметика, образовательные онлайн-курсы», – добавили в патриархате.

Списанные активы предложено направлять в Фонд поддержки монастырского виноделия и паломнических поездок на Святую Землю, а также на «актуальные государственные нужды». Граждане, которых освободят от владения неблагочестивыми акциями, получат взамен освобождение от уплаты церковной десятины на год.

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