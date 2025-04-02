 

Клавиатура Clevetura CLVX 1 является одним огромным трекпадом

02.04.2025, 15:30, Разное
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Компания Clevetura готовится выпустить на рынок новую модель клавиатуры CLVX 1, в которой единое пространство служит одновременно и клавишами, и полем для сенсорного управления. Эта технология совершенствуется с 2017 года и на сегодня, по заверениям разработчиков, им удалось решить главную проблему. А именно – исключить случайный ввод данных или жестов при работе с устройством в разных режимах.

CLVX 1 выполнена в типовом форм-факторе клавиатуры на 110 клавиш с алюминиевой рамой и выдвижными ножками. Ход у клавиш всего 1,2 мм, поэтому на них одинаково удобно нажимать или проводить пальцами в виде разных жестов. По умолчанию их 16, плюс ПО TouchOnKeys позволяет назначать собственные жесты для разных задач и настраивать чувствительность прикосновений и нажатий.

Главное преимущество такой клавиатуры в том, что не нужно выделять на рабочем месте пространство под трекпад и перемещать на него руки в процессе работы. Clevetura служит универсальным устройством ввода, которое подключается к трем другим гаджетам через Bluetooth, плюс есть проводное соединение через USB-C. Предусмотрены кнопки переключения между устройствами, физический переключатель на режим «только клавиши», и вдобавок система сама блокирует распознавание жестов во время набора текста.

Встроенная батарея на 1900 мА⋅ч обеспечивает до 3 недель работы на одной зарядке — но это если не включать подсветку. Предусмотрена поддержка Windows, Linux и macOS. В новой версии дизайн клавиатуры также стилизован под «яблочный бренд» – она белая и имеет характерную раскладку.

Стоимость гаджета на этапе сбора средств составляет $199. В продажу клавиатура-трекпад может поступить уже нынешним летом.

Источник &#8212 Clevetura


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