 

CNN: впервые с 2022 года США посетит высокопоставленный представитель Путина

02.04.2025, 15:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Как пишет телеканал CNN, на нынешней неделе Вашингтон должен посетить специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Он встретится со специальным представителем президента США Стивеном Виткоффом и обсудит как укрепление отношений между двумя странами, так и перспективы окончания войны в Украине. Телеканал отмечает, что Дмитриев входит в окружение президента РФ Владимира Путина. Он принял участие в переговорах по Украине, прошедших в Саудовской Аравии.

Также отмечается, что впервые с полномасштабного российского вторжения в Украину США посещает российский чиновник подобного ранга. Один из источников отметил: администрация США заморозила введенные против Дмитриева санкции, чтобы он смог получить американскую визу.

Сам чиновник назвал поездку в США вероятной. “Сопротивление диалогу между США и Россией реально, оно обусловлено укоренившимися интересами и старыми нарративами. Но что, если улучшенные отношения – это именно то, что нужно миру для устойчивой глобальной безопасности и мира?” – написал он в социальных сетях.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.04 / Судьям, признавшим Ле Пен виновной, угрожают убийством, полиция начала расследование

02.04 / В Дублине приставят охрану к статуе Молли Малоун – ее все время трогают за грудь

02.04 / На женский “парад гордости” в Нью-Йорке решили не пускать сионистов

02.04 / Мужчина был спасен из-под руин отеля в столице Мьянмы через пять дней после землетрясения

02.04 / Германия вывезла из Газы десятки своих граждан и их родственников

02.04 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1134-й день войны

02.04 / 25-часовая речь против Трампа стала рекордной в истории Сената США

02.04 / “Еврейский молот” Рэнди Файн одержал победу на выборах во Флориде

02.04 / Великобритания ужесточает правила въезда для граждан государств ЕС

02.04 / Генштаб ВСУ – сбиты 41 из 74 российских беспилотников. Минобороны РФ – сбиты 93 украинских БПЛА

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика