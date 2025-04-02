 

США запускают в производство новейшую гравитационную ядерную бомбу В61-13

02.04.2025, 14:25, Разное
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Американская Национальная лаборатория Сандиа (SNL) представила новейшую гравитационную ядерную бомбу В61-13, серийный выпуск которой стартовал на 7 месяцев раньше намеченного срока. Она была разработана в рамках проекта Национальной администрации по ядерной безопасности Министерства энергетики США от 2023 года.

В61-13 — продолжение концепции прежних моделей В61-7 и В61-12, но уже с обновленными системами безопасности, исключающими постороннее вмешательство в механизм приведения в действие. Помимо этого, В61-13 оснащена боеголовкой с регулируемой мощностью, что позволяет программировать ее мощность от 10 до 360 кт.

Это дает возможность применять ее как против обычных целей с минимальным ущербом, так и для уничтожения крупных заглубленных объектов. Бомбу оснастят хвостовым оперением, что превратит ее в самонаводящееся высокоточное оружие, запускаемое с самолета до его входа в зону действия ПВО противника. Носителем В61-13 вначале будет бомбардировщик В-2 «Спирит». В дальнейшем его сменит перспективный малозаметный бомбардировщик В-21 «Рейдер».Источник &#8212 SNL


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